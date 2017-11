Felmentették a nőt, aki halálba hajszolta a támadóját

Szerző: Herczeg Ármin

A sztori röviden: Katona Andrea, az Országos Széchenyi Könyvtár akkori igazgatója a Duna Budai oldalán állt a piros lámpánál, nem sokkal a Margithíd után. Váratlanul mellékanyarodott egy motor, amelyen ketten ültek. Egyikük, valami éles tárggyal berobbantotta a nő kocsijának ablakát, és kikapta az ülésről annak táskáját.Az asszony nem ijedt meg a hatalmas dörrenéstől, és nem hagyta annyiban a dolgot. Bár tele volt üvegszilánkokkal a haja, üldözni kezdte kifosztóit. Mintegy nyolcszáz méterrel arrébb, a Kolosy térnél utol is érte őket. Itt, máig tisztázatlan okokból a motoros rablók elestek. Egyikük elmenekült a helyszínről, másikuk viszont meghalt a balesetben. Úgy tudjuk, hogy a két férfinak közel nem ez volt az egyetlen ilyen esete, tapasztalt tolvajok voltak.Az első hírek arról szóltak, hogy a nő lökte őket egy másik autó alá, amit ő akkor is tagadott, és azóta is tagad.Először halált okozó közúti veszélyeztetéssel gyanúsították, majd az ügy kijelölt bírája, eltolva magától az ítélkezés felelősségét, azt indítványozta, hogy vizsgálják meg a szándékos emberölést, mint tényállást. Erről azonban szó sem lehetett. Az elsőfokú bíróság végül úgy döntött, hogy Andrea hibás, mert viselkedésével veszélyeztette a többi közlekedőt. Ezért egy év felfüggesztettet kapott.A másodfok viszont azt mondta, hogy a nő nem volt jogos védelmi helyzetben. Ez magyarra fordítva annyit jelent, hogy nem üldözhette volna a tolvajokat, hanem bele kellett volna nyugodnia táskája elvesztésébe. Ezért két év szabadságvesztést szabtak ki. Felfüggesztve.A Kúria most kimondta, hogy mindkét bíróság rosszul döntött, Andrea az összes vádpontban ártatlan. Amit tett, az jogos védelem. Kónya István ítélkező bíró szó szerint a következőket mondta indoklásában: "úgy kell végeznünk a dolgunkat, hogy valaki, aki útonálló magatartás áldozata lett, a jogszerű védekezése miatt ne álljon évekig büntetőbírósági eljárás alatt."Katona Andrea saját közösségi oldalán így kommentálta az esetet: "öt éve tart az ügy.... A Kúriáig kellett menni érte, de vége lett!"