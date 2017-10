Félő, hogy ez a KDNP-s fiú is megbuggyant

Szerző: Herczeg Ármin

Most az történt, hogy az egyik képviselőjük túllépett még a szánni való hülye kategórián is. Ez persze nem tényállítás, hanem lapunk szubjektív véleménye. Abból szűrtük le, hogy épeszű ember aligha mond olyat, hogy Soros a sátán. Aradszki András viszont valami ilyesmit pedzegetett, keresztényi hevületében, amikor ezt mondta: "a rózsafüzér a legerősebb fegyver a gonosz ellen, és képes a történelem megváltoztatására, ezt Soros György is meg fogja tapasztalni".Értem én, hogy nem a virágra gondolt a politikus, hanem arra, hogy imádkozni kell, serényen és őszintén, és akkor jöhet majd a segítség. Képes beszéd tehát ez, mint ahogyan képes beszéd a "gonosz" megjelölés is. Ezt következetesen a sátánra, és az ő közeli szolgáira szokták használni. Magyarul ez a KDNP-s képviselő tényleg "lesátánozta" Sorost, és imára szólított fel ellene.Azt is tudom, hogy vannak keresztény emberek, akik keresztény fejjel gondolkodnak, de a magyar parlamentben mégsem szokás hitórákat tartani. Ott -eddig- olyanok ültek, akik tudtak "polgárul" beszélni. Nagyon félek, hogy ezek után a "kereszténydemokraták" majd érvként használják fel egy-egy aktuálpolitikai vitában azt, hogy a kétszáz évvel ezelőtti zsinatokon mit határoztak az akkori főpapok.A fentebb idézett mondatot amúgy Aradszki András mondta. Nem keseredjenek el, ha sosem hallottak róla, nem tartozik az országgyűlés legaktívabb tagjai közé. A google is alig dob ki róla olyat, amire érdemes lenne odafigyelni. Ezek egyike az, hogy lánya bekerült a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Felügyelő Bizottságába, amit Szigetvári Viktor kifogásolt meg. Szerinte ugyanis a hölgyet az apja ültette be ebbe a pozícióba...A papa amúgy nem volt mindig ennyire keresztény. Hajdan (még az előző rendszerben) a százhalombattai Városi Tanácsban volt osztályvezető-helyettes. Azt nem írja a wikipédia oldala, hogy MSZMP tagként dolgozott-e, de ilyen pozíciókban általános volt a párttagság. Mint ahogyan következő munkahelyén, és beosztásában is. Százhalombattáról ugyanis a Csongrád Megyei Tanács VB igazgatósági osztályán tevékenykedett. Könnyen lehet, hogy oda sem imádkozva, olvasóval a csuklóján járt be dolgozni naponta.Nem volt ez akkortájt jellemző a tanácsokban...2010 óta parlamenti képviselő, energiaügyekért felelős államtitkár. Posztjának megfelelően aktívan lobbizik a paksi beruházásért, örömmel számol be róla, hogy erősödik a közép-európai országok árampiacának összeköttetése. Még arra is jut ideje, hogy közösségi házat adjon át Érden, ahol korábban alpolgármester volt. Persze mindez együtt nem kap akkora hírverést, mint a rózsafüzéres kijelentése. Persze, érthető, hogy az ember néha inkább keresztény mint szakpolitikus. Azt nem tudjuk, hogy mikor jutott eszébe utoljára a ne lopj nevű parancsolat miatt kikelni magából...