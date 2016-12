Ferenc pápa: álljunk meg egy pillanatra!

Forrás: Sztárklikk/MTI

Ferenc pápa hozzátette, a karácsony üzenetén való gondolkodásban segít, ha elképzeljük, miként tartott Szűz Mária és József Betlehembe, vagyis elképzeljük útjukat, fáradozásukat, de örömüket, meghatódottságukat és aggodalmukat is, hogy helyet találjanak a születendő gyermeknek."Próbáljunk meg belépni az igazi karácsonyba, amely Jézus születése, hogy részesülhessünk ennek az ünnepnek a kegyelmében, amely a szeretet, az alázat, a gyengédség kegyelme" - mondta a katolikus egyházfő, aki egyúttal köszönetet mondott a 80. születésnapjára a világ minden részéből érkezett köszöntésekért.Ferenc pápa az idén is személyesen vezeti a Vatikán karácsonyi szertartásait. December 24-én este a Szent Péter-bazilikában mutat be szentmisét, december 25-én délben ünnepi beszédet mond a Szent Péter téren, és Urbi et Orbi áldását adja Róma városára és a világra.