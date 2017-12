Fidesz: az átláthatóságra minden korábbinál nagyobb szükség van

Forrás: MTI / Sztárklikk

Arra reagáltak, hogy Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a nap folyamán tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, a kormány alaptalannak tartja a külföldről támogatott civil szervezetek ügyében folyó kötelezettségszegési eljárást, és ezt közölte az Európai Bizottsággal a szervezetnek küldött válaszban.A Fidesz azt írta: Soros György dollár milliárdokat mozgat meg azért, hogy az általa pénzelt szervezetek segítségével keresztülvigye a "Soros-tervet", betelepítse a migránsokat és "eltávolítsa azokat, akik az útjában állnak".Hozzáfűzték: Brüsszel az NGO-kat (nem kormányzati szervezeteket) is be akarja vonni a menedékkérelmi eljárásokba, azok a tagállamokat megkerülve "szponzorként" jelentkezhetnének a migránsok befogadására. Szerintük a "Soros-hálózat" tevékenysége komoly nemzetbiztonsági kérdéseket is felvet, mert nemcsak a bevándorláspolitikát akarja befolyásolni, hanem a választásokat is.Megismételték: a magyar embereknek joguk van tudni, hogy mely civil szervezetek kapnak jelentős támogatást külföldről.A magyar szabályozás szerint a civil szervezeteknek be kell jelenteniük, ha 7,2 millió forintnál több külföldi támogatást kapnak egy év alatt, továbbá a támogató személyét és székhelyét, ha az 500 ezer forintnál nagyobb támogatást nyújtott.