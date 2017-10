Fidesz: az oktatás és a pedagógusok helyzete nem volt mindig ilyen jó

Forrás: MTI / Sztárklikk

A kormánypárti politikus kifejtette: a jövő generációját, a gyermekeket a pedagógusok nevelik, oktatják, ezért kiemelten foglalkozni kell azzal, hogy ne csak erkölcsileg, hanem anyagilag is megbecsüljék őket. Ezt szolgálja többek között a pedagógus életpálya és az ahhoz kapcsolódó béremelések is."Sajnos a pedagógusok helyzete nem volt mindig ilyen" - fogalmazott Dunai Mónika, hozzátéve: a 2010 előtti időszakban a baloldali kormányok nem becsülték meg a pedagógusokat sem erkölcsileg, sem anyagilag."A baloldali kormányzás alatt mindig csak kihasználták és átverték a pedagógusokat" - jegyezte meg a fideszes politikus, kifejtve: egy teljes havi bért elvettek a pedagógusoktól, folyamatosan csökkentették, kivonták az oktatásra szánt pénzeket. A sorozatos pénzelvonások miatt iskolák százait zárták be, s pedagógusok ezreit tették az utcára.A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy a parlamenti padsorokban most is ott ülnek, akik korábban megszavazták, hogy elvegyenek egyhavi bért a pedagógusoktól. Példaként említette a DK-s Gyurcsány Ferencet és Vadai Ágnest, valamint a szocialisták közül Gőgös Zoltánt, Gúr Nándort, Hiller Istvánt. Dunai Mónika szerint a "baloldalon azóta sem változott semmi", ezért mindegy, hogy most mit ígérget a baloldal a pedagógusoknak, ezek "csak reménytelen helyzetben lévő pártok kétségbeesett ígérgetései".Dunai Mónika felhívta úgy vélte, hogy ha az ellenzéken múlna, most sem lenne több pénz oktatásra: nem lenne pedagógusbér-emelés, nem lennének iskolafejlesztések sem. Ugyanis - mint megjegyezte - az ellenzéki pártok Gyurcsány Ferenctől a szocialistákon át a Jobbikig azt sem szavazták meg, hogy jövőre 572 milliárd forinttal többet adjanak az oktatásra, mint amennyi az "utolsó szocialista költségvetésben" volt.A Fidesz 2010 óta folyamatosan pótolja az oktatásba a szocialista kormányzatok által kiszivattyúzott pénzeket: a bérek 2013 óta átlagosan 50 százalékkal emelkedtek, az állam felelősséget vállal az iskolák fenntartásáért, tornatermeket, uszodákat építenek. Több mint félezer településen iskolákat fejlesztenek, új iskolákat építenek - sorolta Dunai Mónika.