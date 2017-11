Fidesz: bolhacirkusszá akarja degradálni az ellenzék ezt a témát

Forrás: MTI / Sztárklikk

A vezérszónoki felszólalások után Völner Pál államtitkár az elhangzottakra reagálva elmondta, meghatározott jogi keretek között kellett eljárni, mert ha megtámadják az egész rendszert, akkor nem lehet jogállamról beszélni. "Tudomásul kell venni, hogy nem lehet korlátlanul és bolsevik forradalmi hevülettel megoldani a helyzetet" - fogalmazott az államtitkár.Közölte továbbá: bolhacirkusszá akarja degradálni az ellenzék ezt a témát, ahelyett, hogy megvalósítható és érdemi javaslatokat nyújtanának be.Szabó Tímea független képviselő, a Párbeszéd politikusa felszólalásában azt mondta, hét év elteltével 1 millióról 2 millióra nőtt a devizahitel miatt bajba jutottak száma, miközben szétlopják az országot. A képviselőnő két példát hozott fel, amely szerint a hitelt felvevő a forintosítás és több évnyi törlesztés után is dupla annyival tartozott, mint a felvett hitel összege.Ebből kiindulva állította: nem igaz, hogy segített a végtörlesztés vagy a forintosítás.Németh Szilárd (Fidesz) a választások közeledtével magyarázta az ellenzéki felszólalásokat, szerinte azok, akik a kormányt pocskondiázzák, csak a botránykeltésben érdekeltek.Kitért arra is, hogy 2001-ben nem azért tették lehetővé a devizahitelezést, hogy azt rányomják az emberekre, hanem az euró bevezetésének céldátumával összefüggő kötelezettség volt.A kormánypárti politikus szerint köszönőviszonyban sincs a valósággal, hogy 900 ezer behajtási eljárás lenne, a kilakoltatási moratórium pedig hét éve tart.Értékelése szerint a szocialista kormánynak kell elszámolni azzal az "oltári nagy disznósággal", hogy devizahitelekbe lökték az embereket, a bankok külföldi kézbe kerültek, eladósodott az állam és emelkedett a gáz és az áram ára. Az utolsó fillért is ki akarták szedni az emberek zsebéből - mondta, jelezve: a Fidesz a 2010-es programjában az állami, önkormányzati és magánszemélyek adósságának csökkentését vállalta.Németh Szilárd arról is beszámolt, hogy 1,1 millió hitelesből 1,05 milliót sikeresen megoldottak, de a bent ragadt 50 ezer is számíthat az állam segítségére.Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára arról számolt be, hogy a 30 milliárdos települési támogatást 5 milliárd forinttal megemelik, s ebből az önkormányzatokon keresztül részesülhetnek a rászorulók.Közölte azt is, hogy 2012-höz képest 2016-ra negyedével csökkent a hátralékkal érintettek száma és 26-ról 16 százalékra azok aránya, akik nem tudnak fűteni. A lakhatási kiadások az uniós átlag alatt vannak a hiteleseket érintő intézkedések és a rezsicsökkentés miatt - mutatott rá, utóbbival összefüggésben pedig azt is elmondta: 909 milliárd forinttal kevesebb hasznot vittek ki a multicégek.Az államtitkár a lakáshoz jutás feltételeinek könnyítésére példaként arról is beszélt, hogy 27-ről 5 százalékra mérséklődött az új lakások áfája.