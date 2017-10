Fidesz-MSZP tévévita: a kerítés állni fog

Baló György műsorvezető kérdésére Gulyás Gergely, a Fidesz frakció napokban megválasztott vezetője úgy vélekedett: amennyire ez előre látható, évtizedekig szükség lesz kerítésre, hiszen az EU-nak évtizedekig erős migrációval kell számolnia. Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője szerint pártja sem bontaná le a kerítést.A nyugdíjakról szólva Gulyás Gergely azt emelte ki, hogy Orbán Viktor 2010-es kormányra kerülése óta jobban emelkedtek mint a reálbérek, így nőhetett a vásárlóértékük is.Tóth Bertalan viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy több tízezren csak havi 50-60 ezer forintos nyugellátást kapnak. A szocialisták kormányra kerülésük esetén visszahoznák a 13. havi nyugdíjat és jobban emelnék a legalacsonyabb nyugdíjakat. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a 13. havi nyugdíjat a szocialista kormány vette el 2009-ben.A gazdasági helyzettel kapcsolatban a Fidesz frakcióvezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország teljesítménye, a gazdasági növekedés a Fidesz kormányzása alatt akkora béremelést tett lehetővé, amely egyetlen évben még soha nem valósult meg a rendszerváltás óta. Például az orvosok bére 150 százalékkal, a tanároké pedig 50 százalékkal nőtt. A költségvetés egyensúlyban van, ami szintén nem volt elmondható a szocialista kormányok időszakára, a foglalkoztatottak száma pedig 720 ezerrel nőtt 2010 óta - sorolta a kormánypárti politikus.Tóth Bertalan ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nemzeti össztermékhez viszonyítva az egészségügyre vagy oktatásra fordított pénzek idén érték el a 2010-es szintet, miközben ezekre a területekre a környező országokba sokkal többet költenek. Továbbá felvetette: vajon miért hagyják el több százezren az országot, miért tervezi a fiatalok 40 százaléka, hogy inkább külföldön próbál boldogulni és miért maradnak orvosi ellátás nélkül egyes területeken az emberek. Az ellenzéki politikus szerint ennek oka a versenyképességet korlátozó állami korrupció és bürokrácia, továbbá, hogy a Fidesz-kormány mindig azoknak ad többet, akiknek már amúgy is van.Gulyás Gergely a kivándorlással kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy jelentősen mérséklődik, összességében már többen költöznek be az országba, mint ahányan elhagyják.A paksi bővítés kapcsán Tóth Bertalan leszögezte, hogy kormányra kerülés esetén felmondanák a szerződést, kerül, amibe kerül, és megkérdeznék az embereket, hogy van-e rá szükség.Gulyás Gergely ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy 2009-ben még a szocialisták miniszterelnöke, Bajnai Gordon nevezte pártpolitika felett álló nemzeti ügynek Paks II.-t. A kormánypárt frakcióvezetője szerint, amennyire ezt ma meg lehet ítélni, hosszú távon is az atomenergia lesz a legolcsóbb, legbiztonságosabb és leginkább környezetbarát energia forrás.