Fidesz: Soros frontális támadást indított Magyarország ellen

Ilyen hülye fejet még sosem vágott Németh Szilárd

Zseniális fotót posztolt Szél Bernadett az Instagram-oldalára. Németh Szilárd Fidesz-alelnök felszólalása alatt Hadházy Ákos társelnökökkel egyszerűen odaálltak a képviselő mögé egy papírral, amelyre azt írták: Hazudik!!!

Németh Szilárd napirend előtt azért kért szót, hogy reagáljon Soros György hétfőn reggel publikált válaszára. Soros pontról pontra cáfolta a kormány nemzeti konzultációs kérdőívének tartalmát, több ponthoz is azt írta: "Soros György soha nem tett ilyen kijelentést. Ez hazugság."Majd a Financial Times-nak adott interjúban azt is mondta, hogy Or...