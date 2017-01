Fidesz szerint a magyarok egyre jobban élnek

Forrás: MTI

A KSH jelentése szerint a kiskereskedelmi forgalom 4,5 százalékkal haladta meg tavaly novemberben az előző év azonos időszakit.Bánki Erik budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte azt az összevetést is, amely szerint tavaly január-novemberben a forgalom volumene 4,7 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. Hangsúlyozta: a magyar piac növekedése egyharmadával volt nagyobb az európai uniós átlagnál.Értékelése szerint Magyarország jobban teljesít, a magyar gazdaság erősebb, az adócsökkentési programok meghozták hatásukat. A politikus arra számít, hogy idén tovább - a 2016-osnál is magasabb szinten - bővül majd a kiskereskedelmi forgalom.A tavaly novemberi volt a 41. hónap, mióta növekednek a kiskereskedelmi forgalom mutatói - hívta fel a figyelmet a fideszes országgyűlési képviselő, kiemelve azt is, hogy egyre nő a nem élelmiszer jellegű és nagyobb értékű árucikkek forgalma. A reálbérek emelkedésének köszönhetően a családok egyre több pénzt tudnak költeni - mondta.Bánki Erik szerint ezzel szemben a baloldali kormányok idején elvonások, bércsökkentések, adó- és járulékemelések voltak. "Míg a szocialista kormányok idején a családok elszegényedése volt jellemző, addig most új korszak kezdődött, és a magyar gazdaság, Magyarország jobb teljesítményével a magyar családok egyre jobb helyzetbe kerülhettek" - fogalmazott, megjegyezve, hogy a szocialisták a parlamentben nem szavaztak meg sem a családokat, sem a vállalkozásokat érintő adócsökkentési javaslatokat.A Transparency International (TI) jelentését - amely szerint Magyarország hét helyet visszacsúszva 57. a korrupciós rangsorban - Bánki Erik kérdésre úgy kommentálta: a jórészt Soros György magyar származású amerikai üzletember által finanszírozott TI, amely évek óta igyekszik nyomást gyakorolni a magyar kormányra, "a Gyurcsány-kormány idején elmulasztotta (...) ugyanezeket a jelentéseket élénken a társadalmi nyilvánosság elé tárni". Amikor "minden idők legkorruptabb kormánya" dolgozott Magyarországon, akkor hallgatott a TI, most viszont, amikor az átláthatóságot szem előtt tartó kabinet van, akkor megpróbálja annak munkáját "tompítani" - fogalmazott.Arra a kérdésre, hogy a hírek szerint Izsák fideszes polgármestere uniós forrásból épített vadászházat, majd be is költözött oda, azt felelte: mindenkire a zéró tolerancia elve vonatkozik az EU-s támogatásokkal kapcsolatban. A képviselő biztos abban, hogy a kormány kivizsgálja az ügyet.