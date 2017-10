Fideszes cigányszervezet alakult

Forrás: Népszava

A szervezet Ajtai Tibornak, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) egyik képviselőjének vezetésével alakult meg. A Népszava információi szerint a CÖCE a kormány számára is elfogadható alternatívát kíván nyújtani a lejáratódott Farkas Flórián és a Lungo Drom helyett.A Népszava emlékeztet arra is, hogy idén tavasszal a RomNet azt írta, hogy új szervezete nevében Ajtai - 50-70 ezer szavazatot ígérve - felkínálta magát a Fidesznek a jövő évi parlamenti választásra. A fideszes Ajtai Tibor korábban Farkas Flórián szövetségese volt, 2015-ben azonban az ORÖ több politikusához hasonlóan Farkas őt is kizárta a Lungo Dromból.Az is jelzi, hogy a CÖCE nem a kormánnyal szemben akar politizálni, hogy a tisztújítással egybekötött kongresszus fővédnöke a meghívó tanúsága szerint Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét fideszes polgármestere és Sipos László, egy szintén fideszes önkormányzati képviselő volt.Ezek után talán nem meglepő, hogy a mintegy 1300 résztvevő Ajtait választotta meg a CÖCE elnökének.