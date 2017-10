Fideszes csokival ajándékozták meg az időseket - fotó

Forrás: 24.hu

Az idősek napja alkalmából Tállai András fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetője a mezőkövesdi ünnepségen a saját képével és aláírásával díszített csokit, illetve kalácsot ajándékozott a meghívottaknak, valamint egy kiadványt arról, hogy hogyan lehetne visszaterelni az időseket a munka világába - írja a 24.hu A csokipapíron szerepel a Fidesz logója és a parlament is, valamint a felirat, miszerint: Sok szeretettel köszönöm az Idősek Napja alkalmából! Kívánok Önnek erőt, egészséget és hosszú életet!Az ajándékot az október 12-i mezőkövesdi, idősek napja alkalmából rendezett ünnepségen kapták meg a nyugdíjasok, amelyen maga Tállai is részt vett és beszédében külön kiemelte, hogy hozott csokit.A 24.hu információi szerint korábban nem volt példa arra, hogy a fideszes képviselő ajándékot adott volna az időseknek. Hiába, néhány hónap és itt a választás napja...Most úgy tűnik, hogy egy fokozattal feljebb kapcsolt a korábbi mezőkövesdi polgármester, ugyanis szülővárosa mellett az elmúlt héten Vattán, Bogácson, Kisgyőrben és Négyesen is felköszöntötte az időseket.