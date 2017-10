"Fideszes ügynökök nincsenek, mert én nem tudok róluk"

Forrás: MTI / Sztárklikk

Gulyás Gergely az M1 aktuális csatornán hétfőn azt mondta: próbálkozhat párton kívüli jelölttel is az MSZP, bizonyos szempontból Medgyessy Péter korábbi miniszterelnök is ilyen volt.Hozzátette ugyanakkor: a jelenlegi MSZP körül nem látja azt az értelmiségi hátteret, amelyből olyan jelölt jöhetne, akitől "rendkívüli mértékben kell tartani".Közölte: egyelőre csak azt tudni, hogy Botka László kilenc hónap után visszalépett, és bő fél évvel a választások előtt a baloldal miniszterelnök-jelölt nélkül maradt.Arra a kérdésre, hogy beállhat-e az összes ellenzéki párt, beleértve a Jobbikot is, egy jelölt mögé, Gulyás Gergely úgy reagált: a balliberális oldal saját létjogosultságát 1990 óta leginkább a szélsőjobboldal elleni küzdelemben találta meg, ezért, ha összefogna a Jobbikkal, az még a mostaninál is nagyobb hitelességi válságot okozna.Azzal kapcsolatban, hogy Botka László az MSZP-ben ülő "fideszes ügynökökről" beszélt, a frakcióvezető tréfálkozva azt mondta: "nagy valószínűséggel nincsenek, mert én nem tudok róluk".Úgy fogalmazott: komolyra fordítva a szót, ha valaki megnézi, hogy az MSZP milyen vádakat fogalmaz meg a Fidesz kormányzásával szemben és milyen "durva" retorikával - ami Botka László előtt is így volt - akkor "nagyon nehéz ezt a vádat komolyan venni". Hozzáfűzte: ha Botka Lászlónak erre vonatkozó bizonyítékai vannak, akkor azokra ő is nagyon kíváncsi.