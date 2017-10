Figyelem! Vasárnapig lehet pályázni kazáncseréhez

Forrás: MTI / Sztárklikk

Az alprogram támogatást nyújt új kondenzációs kazánok beépítéséhez és a kiegészítő költségekhez - például kéményátépítéshez, radiátorok cseréjéhez, fűtési csőhálózat korszerűsítéséhez - az elszámolható bruttó költségek 40 százalékáig, de legfeljebb 700 ezer forintig.A családi házakba és az egyedi kéménnyel rendelkező társasházi lakásokba már csak kondenzációs kazánokat lehet beszerelni, ezért a szakértők szerint érezhetően nőtt e termékkör forgalma.A Szerelvénybolt Kft. épületgépészeti áruházlánc tulajdonosa, Patonai Roland az MTI kérdésére elmondta, a cégnél a kondenzációs kazánok forgalma mintegy 15 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Tájékoztatása szerint a kéményes gázkazán kategóriában az értékesítési volumen 95 százalékát a modernebb és biztonságosabb kondenzációs kazánok teszik ki.A Szerelvénybolt tájékoztatása szerint azokban a társasházi lakásokban, ahol a kazán gyűjtőkéménybe csatlakozik, 2018-ig nem kötelező kondenzációs kazánt venni, ha meglévő kéményes kazán felmondja a szolgálatot. A jogszabály szerint a könnyítés a 10 kilowattos vagy az alatti fűtőkészülékekre, és a 30 kilowattos névleges teljesítményű vagy az alatti kombi kazánokra vonatkozik.Patonai Roland kitért arra, hogy bár még nem régóta jelentek meg a piacon az új típusú, okoskazánok, de már most látszik, hogy komoly igény mutatkozik rá a felhasználók részéről: néhány hónap alatt már kondenzációskazán-értékesítésük 5 százalékát adják ezek a készülékek.Az Ariston Thermo Hungária Kft. víz- és fűtéstechnológiai vállalat marketing vezetője, Szilágyi Beáta arról számolt be, hogy a cégüknél a kondenzációs kazánok forgalma 8-10 százalékkal nőtt az elmúlt egy évben.A vállalat vevőszolgálati vezetője, Váradi Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyarországi lakóházakban a gázkészülékek életkora meghaladja a 20 évet.Kitért arra, kisebb a kiadás, ha csak a kazánt kell cserélni, mert a kémény rendben van és a fűtésrendszer már kiépítették. A szakember szerint ilyenkor érdemes okoskészüléket választani, ami távirányíthatósága miatt kevesebb energiát használ.Hozzátette, a kondenzációs hibrid készülékek a fűtés mellett hűtésre is alkalmasak. Beépítésük költségesebb és helyigényesebb, viszont éves szinten 20-30 százalékot lehet megspórolni.A szakember elmondta azt is, jóval nagyobb költségre számíthatnak, akik konvektort szeretnének gázkazánra cserélni. A kötelező gázterv elkészítése 60-100 ezer forint között van, a kéménybélelés folyóméterenként 15-20 ezer forintba kerül, kondenzációs kazánokat pedig 200-500 ezer forint közötti áron lehet kapni.