Földi László: egyszerre voltam pszichopata és fasiszta

"Elképesztő kommentek jelentek meg a sajtóban, egyszerre voltam pszichopata és fasiszta, sőt egyesek odáig jutottak, hogy valójában engem kellene lelőni."

Felmondólevélnek tekinti Földi László, egykori hírszerző tiszt, MSZMP-s titkár, hogy a főpolgármester figyelmeztetése ellenére is nyilvánosan beszél a migrációs válságról. Tarlós István a közelmúltban tiltotta meg főtanácsadójának, hogy a migránsokkal kapcsolatban nyilatkozzon, miután Földi az Echo TV műsorában szabotőröknek, kémeknek nevezte a menekülteket segítő civil szervezeteket, akiket a háborús törvények szerint azonnal ki lehet végezni.Földi László a Magyar Időknek ezúttal is kifejtette korábban hangoztatott álláspontját: "Európa háborúban áll, egyfelől mert háborút kezdeményezett, hiszen a NATO indított harci cselekményeket például Irakban, másfelől mert jól beazonosítható érdekszférák ütközőzónájaként egy negyedik generációs vagy hibrid hadviselés terepévé vált."Annyiban azonban finomított, hogy most már nem beszélt a civilek kivégzéséről: szavait szerinte kiforgatták:Földi László úgy véli, hogy ő nem személyes, hanem szakmai véleményét fogalmazta meg az Echo TV kérdésére: szerinte fővárosi munkája is összefüggött a migrációval, az ő feladata volt ugyanis az, hogy ne ismétlődjön meg Budapesten a Keleti pályaudvarnál kialakult szituáció, ne alakuljon ki no go zóna a fővárosban.Földi kijelentését ugyanakkor cáfolja az a tény, hogy a Keleti pályaudvar nem magától változott ideiglenes menekültszállóvá: a főváros maga jelölte ki tranzitzónának az aluljáró területét, egyeztetve a rendőrséggel és a menekülteket segítő civil csoportok képviselőivel.