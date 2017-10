Fontos felhívást adott ki a Magyar Posta

Forrás: InfoRádió

Azt javasolja a Magyar Posta, hogy aki külföldről, elsősorban kínai webáruházakból akar karácsonyi ajándékot rendelni, tegye meg minél előbb. Ezek általában nem csomagként, hanem levélként érkeznek, és a közönséges levél kézbesítési ideje külföldről 20-50, kiemelt időszakokban, és ilyen a karácsony előtti, 30-60 nap."Ha kevés már az idő, akkor azt javaslom, hogy olyan csomagkézbesítési szolgáltatást rendeljenek, amelyhez nyomkövetés is társul" - mondta az InfoRádiónak Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője.A hatvannapos határidő azt jelenti, hogy október közepéig érdemes megrendelni az ajándékokat, de ha biztosra akarnak menni, akkor nem ingyen, hanem csomagként kell feladatni a küldeményt. Ebben az esetben belföldi csomagoknál egy-két nap, külföldieknél pedig két hét a kézbesítési idő, de utóbbi a csúcsidőszakban meghosszabbodhat, ám folyamatosan nyomon lehet követni a megrendelés útját."Mindent megteszünk azért, hogy mindenki megkapja időben a csomagját" - mondta a szóvivő. Ennek érdekében több intézkedést is tettek. A logisztikai-csomagfeldolgozási kapacitásaikat megnövelte a Magyar Posta, a csomagautomaták rekeszeinek a számát is növelte, a kiemelt időszakban több munkavállalót foglalkoztat, és novembertől országos 12 városban ideiglenes csomagátvevő helyeket létesít.