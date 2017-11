FTC: szervezett támadás történt, eddig 11 embert azonosítottak

Forrás: MTI / Sztárklikk

Nyíri Zoltán, az FTC operatív igazgatója pénteki budapesti sajtótájékoztatón közölte, a klub eddig 11 embert azonosított százszázalékos bizonyossággal, az ő szurkolói kártyájukat már visszavonták, s a Ferencváros egyetlen sporteseményét sem látogathatják, amíg a vizsgálat le nem zárul.Közülük kilencnek van B típusú kártyája, azaz most visszatérő drukkernek számít, ketten pedig olyanok, akik az új aréna megnyitása óta is jártak labdarúgó-mérkőzésekre. Köztük van P. Dávid, a Bonyhaként ismertté vált korábbi vezérszurkoló, aki kést vitt be a stadionba.A klub pénteki budapesti sajtótájékoztatóján Baranyai Imre, az FTC biztonsági főnöke többször levetítette a stadion biztonsági kameráinak néhány felvételét. Ezeken látszott, hogy nem P. Dávid támadta meg a szurkolókat, az összetűzést egyértelműen a 30-40 fős, csuklyás szurkolói csoport kezdeményezte.Nyíri Zoltán hangsúlyozta, hogy az FTC rendezőként érez valamifajta felelőséget, bár sportegyesületként nincs lehetősége megakadályozni, kivédeni egy olyan csoportosan elkövetett támadást, ami nem hirtelen felindulásból, hanem előre eltervezetten történt. Az elkövetők között volt olyan is, aki kétszer átöltözött a mérkőzés ideje alatt.A felvételeken az is látszott, hogy az eset közvetlen közelében tartózkodó biztonsági emberek nem avatkoztak közbe, a kríziskezelő beavatkozási egység tagjai pedig csaknem egy perc után jelentek meg.Nyíri közölte, az általános vagyonőrök szervezett támadásra nem voltak felkészülve, a kríziskezelő egység pedig körülbelül ötven másodpercre volt a B szektortól, kifejezetten a szurkolói csoportok vezetőinek kérésére, a korábban megkötött megállapodásnak megfelelően. A biztonsági szolgálatnak ez a csoportja most visszatér az ultrák lelátórészéhez, a beavatkozás ideje lerövidül húsz másodpercre.Megerősítette, hogy szorosan együttműködnek a rendőrséggel, minden adatot és információt átadtak a nyomozáshoz, mivel "bűncselekmény történt"."Egy kést megtalálni nagyon nehéz, előfordul, hogy elrejtik a téli ruházatban. A beengedésnél a biztonsági szolgálat nem végezhet olyan motozást, mint például a rendőrség emberei. A következő időszakban is a törvényeknek megfelelő, de részletesebb, alaposabb, a lehető legszigorúbb lesz az átvizsgálás" - szögezte le."Mindenkinek a felelősségét vizsgáljuk, a biztonsági szolgálatét is, attól függetlenül, hogy együtt dolgozunk. Objektív vizsgálatot folytatunk" - tette hozzá Nyíri.A klubvezetéssel folytatott hosszú tárgyalássorozat eredményeként a szombati FTC-DVSC (2-1) bajnokin tértek vissza a korábban a vénaszkenneres regisztráció miatt sztrájkoló keménymag tagjai. A meccs szünetében verekedés tört ki a hazai drukkerek között és késelés is történt. Egy ember könnyebben, kettő pedig súlyosan megsérült.Az operatív igazgató jelezte, mindkét súlyos sérült elhagyta a kórházat.Elmondta, véleményük szerint újabb biztonsági intézkedésekre nincs szükség, az eddig megszokott, három és fél éven keresztül már jól bevált szabályokat visszaállítják.Kifejtette: a szurkolói csoportokkal kötött közelmúltbeli megegyezés értelmében az úgynevezett kríziskezelő egységet kivonták a B szektor alól, most viszont vissza fog térni, vagyis nem növelik a biztonsági személyzet létszámát, de átcsoportosítást végeznek.Arra reagálva, hogy a klub szombat óta nem válaszolt az esettel kapcsolatos megkeresésekre, Volly György, az FTC kommunikációs igazgatója mind az 59 beérkezett kérdést felolvasta, és azokra egyenként reagáltak. Mivel a rendőrségi nyomozás során lefoglalt kamerafelvételek bizonyítási eszközt képeznek, ezeknek a nyilvánosságra hozatalát a büntetőeljárásról szóló törvény rendelkezései nem tesznek lehetővé.Nyíri közölte, sportegyesületként nem tisztük vizsgálni a szurkolóik múltját, vagyis nem tudják, hogy P. Dávid büntetett előéletű-e.Az interneten terjedő egyik mobiltelefonnal készített videófelvételen látszik, hogy P. Dávid nem a vénalenyomatos azonosításra alkalmas kapun ment be az aréna területére. Erről Nyíri Zoltán elmondta, hogy a korábbi vezérszurkoló megpróbált bemenni a szkenneres kapun, de erre nem volt lehetősége, mert a keze be volt kötve, Ezért az úgynevezett problémakapun jutott be, amit meccsenként átlagosan 40-50 ember használ, akiknél valamiért nem működik a szkenner. A belépésnél ellenőrizték P. Dávid jegyét és szurkolói kártyáját is.Emlékeztetett arra, hogy a stadionba visszatérő szurkolói csoportok vezetőivel kötött megállapodás része volt az is, hogy az eddig bejáró drukkerek közül senkinek nem esik bántódása.Egyben kijelentette, nem tartanak attól, hogy a stadionban felüti a fejét az agresszió és a félelem, mert három és fél év után ez volt az első, és reményeik szerint az utolsó ilyen eset.A közelmúltbeli megegyezés mellett kitartanak, csütörtökön találkoztak a szurkolók képviselőivel, és biztosították egymást arról, hogy a "provokatív, előre eltervezett támadás" miatt nem rúgják fel a megállapodásukat."Fergeteges hangulatú este volt, amit beárnyékolnak a történtek, de szerintünk bevált az a megállapodás, amit a klubelnök kötött a szurkolókkal - tette hozzá Nyíri Zoltán, aki elárulta, részben hallgatólagos beleegyezésüket adták a pirotechnikai eszközök használatához a DVSC elleni meccs előtt.Az MLSZ fegyelmi bizottsága kedden úgy döntött, hogy az FTC-nek hárommillió forint büntetést kell fizetnie, és a következő három bajnoki mérkőzésén öt szektort zárva kell tartania.