Fűthető gyepszőnyegek a stadionokban, penészes falak az otthonokban

Hiába az Orbán-kormány minden igyekezete

Szerző: Konczik Márton

A kormány nem tesz semmit a lakhatási szegénység felszámolása érdekében, holott Magyarországon egyre többen élnek embertelen körülmények között. Nincs semmilyen átfogó kormányzati program, amely a nehéz körülmények között élők megsegítését, felzárkóztatását célozná. A kormányzat csak a jobb módúaknak nyújt támogatásokat (pl. csok), a lakáskörülményeik javításhoz, a szegényebbek számára nem elérhető semmilyen érdemi központi segítség.Többen képtelenek a jövedelmükből megfizetni a lakhatásuk költségeit, fenntartani egy saját otthont vagy lakást bérelni. A hazai háztartások egy része bevételei aránytalanul magas hányadát - 30-40 százalékát - kénytelen a lakhatásra költeni. Számos család - a szegénységi küszöb alatt élők 39 százaléka - pedig időről időre még rezsit sem képes kigazdálkodni a bevételeiből. Így sokan élnek úgynevezett energiaszegénységben, ami azt jelenti, hogy nem tudják fizetni például a fűtésük vagy a világítás költségeit.A rezsiköltségek jelentős hányada adó formájában az államot gazdagítja. Ilyen teher például a csaknem minden közüzemi szolgáltatást terhelő 27 százalékos általános forgalmi adó, amely a számlák majdnem harmadát teszik ki. Így már az is sokak számára megfizethetőbbé tenné a rezsiköltségeket, ha a kormányzat a kispénzű fogyasztók esetében - valamilyen kedvezmény formájában - lemondana a sarcok egy részéről.Akár kormánypárti szavazó, akár nem, a magyar társadalom többsége nem követi a hazai labdarúgást - ez derül ki a Republikon Intézet felméréséből.A Fidesz-szavazóknak is csak mindössze a 22 százaléka mondja azt magáról, hogy követi és büszke a magyar futballra, 51 százalékukat viszont egyáltalán nem érdekli. Sőt, a még a köztudottan nemzeti érzelmű Jobbik-szavazóknak is csak a 21 százaléka vallja magát a hazai labdarúgás rajongójának.A magukat baloldali-liberális beállítottságúnak valló megkérdezetteknek a 10 százaléka nézi szívesen a hazai meccseket vagy a nemzeti tizenegy mérkőzéseit, 73 százalékuk viszont egyáltalán nem. A bizonytalanokat vagy a pártszimpátiájukat nyilvánosan nem vállalókat is figyelembe véve kimondható, hogy a Republikon mérése alapján a teljes népességnek mindössze a 18 százalékát érdekli a magyar futball, 59 százalékukat pedig teljesen hidegen hagyja.