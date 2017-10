Futunk a szlovákok után, brutális a lemaradás

Forrás: Pénzcentrum

Harmati László, az Erste Bank vezérigazgató-helyettese egy reprezentatív kutatásra hivatkozva elmondta, hogy a magyarok 80 százaléka tartja fontosnak vagy nagyon fontosnak a megtakarítást, bár ez a szám kis mértékben csökkent az elmúlt években - írja a Pénzcentrum Ebbe a képbe beleillik az, hogy le is lassult a megtakarítás növekedésének üteme, régiós szinten pedig alaposan lemaradtunk a havi megtakarítás összegeket összehasonlítva: Magyarországon átlagosan 53 eurót (kb. 16,5 ezer forint), Szlovákiában pedig 106 eurót (kb. 33 ezer forint) tudtak félre tenni havonta a válaszadók.Magyarországon érdekes helyzet alakult ki a kockázatvállalás kérdésében is, 13 százalék nagyon, vagy inkább kockázatvállaló, ami rendkívül magas érték a régióban, ugyanakkor nem megfelelő stratégiát követnek a banki szakember szerint. Általánosságban egyébként az is elmondható, hogy a pénzügyi ismereteink hiányosak saját bevallásunk szerint, leginkább balkáni szinten vannak.A magyar társadalom pénzügyi érettségével kapcsolatban árulkodó adat, hogy 76 százalék nem készít családi költségvetést, és nem is vagyunk nyitottak rá, mindössze minden negyedik megkérdezett (27%) tartotta csak értékes szolgáltatásnak, ha egy bank online kimutatásokkal, vagy egyéb eszközökkel segíti ennek elkészítését. Iskolai tananyagnak kéne lennie, hogyan kell ezt megcsinálni - fejtette ki véleményét az Erste vezérhelyettese.