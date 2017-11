G. Fodor Gáborék szerint Soros szervezete terroristákat pénzel

Forrás: MTI

A magyar portál a The Daily Caller konzervatív amerikai hír- és véleményportálra cikkére hivatkozva azt írja: muszlim csoportok - köztük az Islamic Relief Worldwide -, amelyek működését néhány ország betiltotta a Hamász és más terrorszervezetek feltételezett támogatása miatt, több millió dollárt kaptak vállalati jótékonysági szervezetektől (köztük a GE Foundationtől), közösségi alapítványoktól (például a Silicon Valley Community Foundationtől) és független alapítványoktól, köztük Soros György Nyílt Társadalom Alapítványától.A The Daily Caller szerint az amerikai érdekek külföldi érvényesülését segítő Middle East Forum elnevezésű aktivista csoport kutatói derítették ki, hogy pénz áramol amerikai alapítványoktól hét, radikális kötődésű iszlám csoporthoz. Az érintett muszlim egyesületek a következők: az Islamic Relief Worldwide és amerikai testvérszervezete, az Islamic Relief USA, az Islamic Society of North America (ISNA), a Muslim American Society (MAS), az Islamic Circle of North America (ICNA), a Muslim Public Affairs Council (MPAC), valamint a Council on American-Islamic Relations (CAIR).A különböző alapítványok 5,8 millió dollárt (15.8 milliárd forintot) adtak ennek a hét szervezetnek 2000 óta, ebből 5,6 millió dollárt 2008 óta.Összességében 46 vállalati alapítvány, nyolc közösségi alapítvány, kilenc magánalapítvány és egy intézmények és magánszemélyek pénzéből létrehozott jótékonysági alap juttatott pénzt az említett hét csoportnak. Mind a hét csoportot azzal vádolják, hogy kapcsolatai vannak radikális iszlám mozgalmakkal vagy terroristának minősülő szervezetekkel.Az ICNA egy iszlám kalifátus felállítását támogatja, a Dzsamaat-i-Iszlami pakisztáni radikális csoporthoz kötődik. 2002-ben az al-Kaida egy toborzója is felszólalt az ICNA rendezvényén.Az Islamic Relief Worldwide-ot Izrael és az Egyesült Arab Emírségek területéről is kitiltották terrorista tevékenységek állítólagos finanszírozásáért. Alapítója, Esszam el-Haddad vezető tisztviselő volt (nemzetbiztonsági tanácsadó) a Muzulmán Testvériség nevű egyiptomi iszlamista szervezet színeiben kormányzó Mohamed Murszi elnök kormányzása idején.A Muzulmán Testvériséghez több szálon kötődő MPAC azért lobbizott, hogy vegyék le a Hamászt és a Hezbollahot a terroristacsoportok listájáról.A cikkben kitérnek arra, hogy Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa és a Bill&Melinda Gates Alapítvány 2011 óta együttesen több mint 2 millió dollárt adományozott a hét csoport közül legalább egynek. A Nyílt Társadalom Alapítvány 625 ezer dollárt juttatott az ISNA-nak 2011 és 2015 között. Az alapítvány a Middle East Forumnak hozzá eljuttatott, ezzel kapcsolatos kérdéseire válaszul - az ISNA programjait részletezve - azt írta, hogy az ISNA-t régóta bírálják "szélsőséges, a muzulmánok elleni gyűlöletet hirdető csoportok", és büszkék arra, hogy "a gyűlöleti bűncselekmények és a muzulmánellenes fanatizmus ellen küzdve" támogathatják az ISNA tevékenységét.