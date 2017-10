Gaskó István mégsem térhet vissza

Forrás: Magyar Hírlap

Ezzel szemben pusztán annyi történt, hogy a VDSZSZ Szövetség - amely azóta csupán néhány száz főt számlál, hogy 2015-ben kizárta a korábban tagságának kilencvennégy százalékát adó VDSZSZ Szolidaritást - megerősítette pozíciójában első emberét - írja a Magyar Hírlap Emlékezetes, a VDSZSZ Szolidaritás nevű vasutas-szakszervezet 2015 nyarán vált meg Gaskótól olyan ügyek miatt, amelyekben azóta is tart a nyomozás, s a kipattant botrány vezetett azután ahhoz, hogy a Liga elnöki székét is elvesztette. Ezekután már csak a VDSZSZ Szövetség maradt meg neki, amelyhez ragaszkodik.Bárány Balázs Péter, a VDSZSZ Szolidaritás érdekvédelmi alelnöke szerint Gaskónak elsősorban a Rákóczi úti ingatlan miatt fontos még a Szövetség. Korábban ugyancsak a Magyar Hírlap írta meg, hogy a VDSZSZ Szolidaritás elnöke, Halasi Zoltán feljelentést tett, miután tudomására jutott, hogy a VDSZSZ Szövetség egy fővárosi ingatlanának eladására készül.Ezt pedig a Szolidaritás úgy értékelte, hogy az "érdekvédelmi tevékenységet egyáltalán nem végző" Szövetség a még meglévő, százötvenmillió forintra becsült vagyon felélésére készül, kihasználva a helyzetet, hogy a Szolidaritás - amely pert folytat ellene, mert álláspontja szerint a Szövetségből való kizárása jogszerűtlen volt, s ezt első fokon már a bíróság is megerősítette - jelenleg nem tud kontrollt gyakorolni Gaskóék tevékenysége fölött.Bárány Balázs Péter emellett arról is beszélt, értetlenül állnak az előtt, hogy a Szövetség a Gaskóval kapcsolatos ügyekben két éve tartó nyomozásról közölte, tudomásuk szerint november 6-ával gyanúsított nélkül zárul majd le az eljárás. "Sejtelmünk sincs, hogy honnan származik az erre vonatkozó információjuk. Már az is furcsa volt, hogy sértettként nem értesítettek minket a tanúmeghallgatásokról, de ha valóban gyanúsítás nélkül zárulna a nyomozás, az lényegében azt jelentené, hogy itt bármit meg lehet tenni következmények nélkül" - nyilatkozta a VDSZSZ Szolidaritás alelnöke.