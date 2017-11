Gazdag roma vállalkozók pénzelik az új cigány egyesületet

Forrás: Hír TV

A tagság létszáma mára elérte a hetvenezer főt. A Romano Kraj ugyanakkor nem csak a magyarországi, egyes becslések szerint az egymillió főt meghaladó cigányságot kívánja segíteni, hanem az egész Kárpát-medence roma lakosságát."Mi az ő számukra is elkészítettük azokat a projekteket, amelyeken keresztül a közeljövőben nagyon reméljük, hogy érdemben tudunk segíteni az életükön" - mondta Ravasz József romológus azon a cigányság integrációjáról tartott konferencián, amelyen a szervezet megyei és városi vezetői gyűltek össze. Hír TV beszámolója szerint a civil szervezet működését a jómódú roma vállalkozók és vajdák finanszírozzák, állami pénzt nem kapnak. A Romano Kraj abban is különbözik az évszázadok alatt kialakult vajdarendszer vagy a cigánybíró-rendszer szervezeteitől, hogy tiszteletben tartják a roma hagyományokat, de eszmeiségüket és módszereiket a 21. század elvárásaihoz alakítják."Diplomával, nyelvvizsgával rendelkező fiatalokat szeretnénk, nem zárkafelelősöket, nem munkakerülőket" - mondta Raffael Lion, a Romano Kraj Csongrád megyei elnöke.Az egyesület elnöke bejelentette: keresik a jogi lehetőséget arra, hogy megmérettessék magukat 2018-ban.A Romano Kraj létrejötte is a cigányság eddigi vezetőinek alkalmatlanságát mutatja - hiszen helyben kell segíteni a sokszor mélyszegénységben élőknek, ahogyan azt teszi például Cserdi polgármestere."Azt mindenki látja, nem csak a Farkas Flóriánnal kapcsolatban - nem akarok róla rosszat, a nép tudja, azt, amit tud a cigányság. Azt lehet látni, hogy a hatalom, midig a mindenkori hatalom mondja meg azt, hogy milyen projektek vannak, mit csináljuk. Mi szeretnénk azt a Cserdihez hasonlóan, a cserdi Bogdán Lacihoz hasonlóan, hogy mi mondjuk meg, hogy mi az, ami jó nekünk, és mi szervezzük meg magunkat" - mondta el Duna György, a Romano Kraj Baranya megyei elnöke.A konferencián elhangzott: ma több magyar megyében is elmondható, hogy minden harmadik iskoláskorú fiatal roma származású, a Romano Kraj vezetőinek becslései szerint pedig a Kárpát-medencében közel hárommillió roma él.