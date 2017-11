Gémesi: az emberek agyát átmosta a sorosozás, migránsozás

"Lassan 28 éve vagyok ebben a műfajban, de ilyen szintű korrupciót én még nem láttam. A legkeményebb MSZP-s kormányok idején is jutott nekünk pályázat, tudtunk fejleszteni. Ha most valaki nem hódol be, akkor nem kap semmit. Ha meg netán egy polgármester politikai funkciót vállal, akkor ellehetetlenítik."

Forrás: Magyar Nemzet / Sztráklikk

Gödöllő polgármestere 1990 óta ül a Pest megyei város bársonyszékében, 2006-ig az MDF politizált, idén tavasszal Új Kezdet néven pártot alapított, és az LMP-vel szövetségben tervez indulni a 2018-as választásokon.Gémesi György szerint a kormány az állandó migránsozással eltereli a figyelmet a mindennapi problémákról, mint az egészségügy, a közoktatás, a fiatalok elvándorlása, ráadásul ez utóbbi előbb-utóbb működésképtelenné teszi az országot.Azzal lenne elégedett, ha a Fidesznek nem lenne meg az 50 százaléka. Ne dönthessen el mindent egyedül, ne legyen korlátlan hatalma. Legyen koalíciós kényszer, akár jobbra, akár balra, vagy kisebbségi kormányzás. Amikor elvesztették a kétharmadot, rögtön visszafogták magukat.Gémesi szerint a Momentum is be fogja látni, hogy egyedül nem megy. A saját pártja és az LMP szövetségével kapcsolatban elmondja, hogy a jelölő szervezet az LMP lesz, ezt tudomásul vették, mert ők a fiatalabb párt. Ha párban indulnak, akkor nem 5, hanem 10 százalék a parlamentbe jutási küszöb, ezért nem kockáztatják meg, hogy esetleg 9,9 százalékkal mindent elbukjanak.Gémesi számára szimpatikusak Vona Gábor megnyilvánulásai, a centrumhoz való közeledése, de emlékeztet arra, hogy ott vannak a Jobbikon belül azok, akik korábban egészen kemény, akár antiszemita, akár rasszista, kirekesztő magatartást tanúsítottak. Ezeket a nézeteket elfogadhatatlannak tartja.