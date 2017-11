Gémesi ezért nem indul Gödöllőn

Forrás: Azonnali

A portál értesüléseit megerősítette maga Lengyel Szilvia, illetve Gémesi György kabinetvezetője is. Gémesi az LMP-listán fog szerepelni.Ugyan korábban felmerült annak a lehetősége, hogy Gémes is indul a körzetben, de végül sikerült megállapodniuk. Gémesi kabinetvezetője hangsúlyozta, hogy Gémes az LMP országos listáján lesz majd rajta.Lengyel Szilvia egyébként már 2010-ben és 2014-ben is megmérettette magát a körzetben, bár a választókerületek módosítása miatt nem teljesen ugyanaz volt a két körzet a két választás alkalmával.Gödöllőn tehát elég erős az LMP és Lengyel szerint 2018 tavaszán a polgármester támogatásával még jobb eredményre lehet képes. Gémesi - kabinetvezetője, L. Péterfi Csaba szerint - 2019-ig mindenképpen polgármester maradna, márpedig az országgyűlési képviselősséggel összeférhetetlen.