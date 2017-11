Az MSZP elnökségi tagját arról kérdezték a Hír TV-ben, hogy érdektelenségbe fulladt az agrárkamarai választás. A korábbi államtitkár élesen bírálta a Fideszt, hogy folyamatosan a gazdák ellen hoznak döntéseket. Példaként említette, hogy a gazdák kártalanítására, megsegítésére a Gyurcsány-kormány azonnal utalt 5 milliárd forintot, most bezzeg mindenféle törvényekre hivatkozva marad el a támogatás folyósítása.Ami az ellenzéki együttműködést illeti, Gőgös elmondta, az MSZP továbbra is közös miniszterelnök-jelöltet és közös listát szeretne, de hozzátette, mindenekelőtt a 106 egyéni jelöltben kell megállapodni. És ez a megállapodás meg is születik majd.