Gőgös Zoltán is mérlegeli, hogy marad vagy sem

"Állíthatom, hogy Botka László komolyan gondolta amit ígért, de azt is látom, hogy a gazdagok nem akarnak fizetni, ami az ő helyzetükből érthető. A szociáldemokráciának meg az a lényege, hogy a sok szegény ember érdekében ezt kikényszerítse.



Sajnálom, hogy a Laci így döntött, de emberileg megértem. Nyilván nekem is mérlegelni kell, hogy maradok-e vagy sem. Most talán az a helyesebb, ha tovább folytatom a harcot a gazdákért, a meggyalázott közmunkásokért, a magyar földért a Balatonért, hogy csak a legfontosabbakat említsem.



Tartanunk kell a hitet azokban, akik még nem adták fel a diktatúra elleni harcot, még akkor is, ha személy szerint ez sokkal nehezebb, mint felállni.



Az a tudat vezesse a tetteinket, hogy minden rossz után jön valami jó. Tartalmas napot kívánok mindenkinek."