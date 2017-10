Gréczy: a DK-nak kész, kidolgozott programja van az egészségügy rendbetételére

Szerző: Gréczy Zsolt

A beruházással óriási pénzeket kereső Tamás László néhány éve az ALTISZ Alapítványi Gimnáziummal folytatott háborújáról is ismertté vált. A befektető beruházásában az iskola szomszédságában épült egy lakópark, Tamás pedig meg óhajtotta szerezni azt a területet is, ahová a gimnázium épült.Így aztán sorozatosan fatális véletlenek érték az iskolát. Az iskolában hol fűtés nem volt, mert elzárták a gázvezetéket, hol pedig víz, de az is előfordult, hogy a szennyvíz öntötte el őket. Ez a történet talán mindennél világosabban mutatja a rendszer végtelen romlottságát.A Demokratikus Koalíció az egész üggyel kapcsolatban megismétli korábbi álláspontját: nem elitkórházra van szükség, hanem az egészségügy rendbetételére!A DK-nak kész, kidolgozott programja van az egészségügy rendbetételére. Előtérbe állítjuk a megelőzést. Az egészségügyi dolgozók bérét másfélszeresére emeljük, majd öt éven keresztül évi 15%-os emelést biztosítva fokozatosan európai szintre zárkóztatjuk fel.A gyógyítás valós költségeit fedező finanszírozási rendszert vezetünk be, fokozatosan beépítve az amortizációt. Helyreállítjuk az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és az Egészségbiztosítási Felügyeletet szerepét és feladatait, javítjuk az Országos Mentőszolgálat technikai és személyi feltételeit.