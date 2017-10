Gréczy: a DK többször is megpróbált tárgyalni Botkával

Forrás: MTI

A DK szóvivője budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a demokratikus ellenzéknek és azon belül a szocialista pártnak is rossz, hogy fél évvel a választás előtt az MSZP-ben "ilyen zavar van". Gréczy Zsolt úgy fogalmazott: sajnálják, hogy a szegedi polgármester nem volt képes korrigálni stratégiáját, amikor látta, hogy nem teljesülnek a céljai.Hozzátette, hogy Botka Lászlót egyre kevesebben fogadták el az ellenzék vezetőjének, nem tudott szót érteni a többi ellenzéki párttal, nem volt képes új szavazókat megnyerni, ráadásul a régebbi szavazók közül is többet elveszített.A Botka László lemondásában viselt saját felelősségüket firtató kérdésre hangsúlyozta, Ujhelyi István, az MSZP hétfőn szintén lemondott alelnöke is arról beszélt, nem a DK-val volt probléma, az a szocialista párton belül jelentkezett. Kiemelte, hogy a DK többször is megpróbált tárgyalni Botka Lászlóval, de a volt kormányfőjelölt erre nem volt hajlandó.Kérdésre válaszolva leszögezte, pártjukat nem fogja befolyásolni, hogy ki lesz az MSZP miniszterelnök-jelöltje, mert önálló listán indulnak. A Demokratikus Koalíciónak nem lesz miniszterelnök-jelöltje, csak listavezetője Gyurcsány Ferenc személyében - jelentette ki.Gréczy Zsolt azt tartotta az a legfontosabb ügynek, hogy azonnal kezdjék meg a tárgyalásokat a 106 egyéni körzetről. Ha ezekben a körzetekben megtalálják a közösen indítandó jelölteket, akkor "Orbán Viktor felkészülhet arra, hogy kormányváltás lesz jövő áprilisban" - fogalmazott.Arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellenzéken belül senki nem akar közös listát, az LMP és a Párbeszéd már döntött is saját miniszterelnök-jelöltjéről.Azt is elmondta, egyetlen demokratikus ellenzéki pártról sem feltételezi, hogy része lenne a Botka László által emlegetett politikai maffiának, ha "van egyáltalán ilyen".A szóvivő a sajtótájékoztatón egyúttal bejelentette, hogy megállapodtak a Smoot Tewes Group (STG) nevű amerikai tanácsadó céggel, hogy havi tízezer euróért segítsenek kialakítani a DK kampánystratégiáját, illetve tanácsokkal lássák el a pártot a kampány során.A cég vezetőit felsorolva megemlítette Julianna Smootot, az Obama alapítvány (Obama Foundation) igazgatótanácsának tagját, Barack Obama egykori amerikai elnök volt kampányfőnök-helyettesét, Paul Tewes-t, az Obama-kampány önkéntesekért felelős szervezőjét, illetve a Demokrata Párt politikai műveletekért felelős vezetőjét valamint Dan Kanninen politikai elemzőt, aki több úgynevezett csatatér-államban vezette az Obama-kampányokat.