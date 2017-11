Gréczy: a Fidesz csalásra készül

Gréczy Zsolt, az ellenzéki párt szóvivője pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a Fidesz "csalással készül a 2018-as választásra", a határon túli magyarok szavazásának szabályait úgy alakították ki, hogy az "lényegében korlátlan választási csalásra adjon lehetőséget". Példaként említette, hogy a határon túli választópolgárok névjegyzéke nem nyilvános, tehát nem is ellenőrizhető, valamint, hogy "a kormány által busásan támogatott határon túli szervezetek" összegyűjtik a választóktól a szavazatokat.Megjegyezte: 2014-ben a határon túli magyarok szavazatai egy mandátumot jelentettek a Fidesznek, amelynek ezzel lett meg a kétharmados többsége az Országgyűlésben.Gréczy Zsolt elmondta: noha a szabályok szerint a regisztrációs kérelmet csakis maga a választópolgár nyújthatja be, Erdélyben az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány mégis gyűjti a magyarországi országgyűlési választásra regisztrálók adatait, majd ezen adatok alapján regisztráltatják őket a Nemzeti Választási Irodánál (NVI).Hozzátette: az NVI is elismerte, hogy az RMDSZ és az alapítvány gyakorlata súlyos visszaélésekre, választási csalásra ad alkalmat.Hangsúlyozta, a DK számára elvi kérdés, hogy csak azok szavazzanak a magyar országgyűlési választáson, akik itt élnek. Mint mondta, felmérések szerint a magyar választópolgárok döntő többsége támogatja kezdeményezésüket, amellyel nem az állampolgárságot kívánják "bolygatni".Az erdely.atlatszo.hu írta meg, hogy ugyanazon a formanyomtatványon gyűjti az adatokat a nemzeti kisebbségek egyes jogainak európai uniós szabályozását javasoló Minority SafePack európai polgári kezdeményezés aláírására, valamint a magyarországi országgyűlési választásokon való részvételhez szükséges regisztrációra az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány. Az írás szerint egy az NVI által megadott nyomtatványtól különböző formanyomtatványon gyűjtik a magyarországi országgyűlési választásokon regisztrálni kívánó emberek adatait, majd ezeket kézzel vezetik be az NVI rendszerébe.Azoknak a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgároknak, akik a 2018-as országgyűlési választásokon szavazni szeretnének, regisztrálniuk kell a választási névjegyzékbe. Aki korábban már sikeresen regisztrált, annak nem kell új kérelmet benyújtania, mert a korábbi tíz évig érvényes. A regisztrációra a választás előtti 15. napig lesz lehetőség. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben és csak országos listára szavazhatnak.