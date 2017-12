Gréczy: nem működünk együtt a Jobbikkal

"Magyarországon olyan diktatúra van, amit még a Harmadik Birodalom is álmodozva figyel...

Gréczy Zsolt közölte: a Jobbik nem néppártosodási folyamaton esik át, hanem csupán átmaszkírozza magát, amit nem tartanak hitelesnek. Számukra a Jobbik ma is ugyanaz a kirekesztő, szélsőjobbos szervezet, amelyik európai uniós zászlókat égetett, vagyis "még nagyon sok spenótot meg kell ennie a Jobbiknak, hogy az ország elhiggye ezt az átalakulást" - fogalmazott.Úgy vélekedett: ha valamennyi demokratikus ellenzéki párt összefog az egyéni választókörzetekben, akkor a Jobbik nélkül is megvalósulhat az ellenzéki többség az Országgyűlésben. A jobbikos egyéni jelöltek pedig remélhetőleg pont annyi szavazatot vihetnek el a Fidesztől, amennyivel a demokratikus ellenzék jelöltje győzhet - tette hozzá.Arról is szólt, hogy a DK az országgyűlési választásokon biztosan önálló országos listával indul, amelynek élén a pártelnök Gyurcsány Ferenc áll majd. Az egyéni körzetekről folytatott tárgyalások nyomán ugyanakkor hajlandóak támogatni bármelyik demokratikus ellenzéki párt egyéni jelöltjét.Kérdésre válaszolva Gréczy Zsolt közölte: nem tud arról, hogy bármilyen párbeszéd lenne az MSZP és a Jobbik között, sőt Molnár Gyula pártelnöktől Lendvai Ildikó volt pártelnökig a szocialisták részéről minden politikus elhatárolódik a Jobbiktól.