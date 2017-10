Gulyás: aki elhiszi, hogy előre megnyerte a választást, el fogja azt bukni

Jobbik: Orbán "kommunistából indult és kommunista marad mostanra is"

Volner János jobbikos képviselő hétfőn a parlamentben napirend előtt azt mondta, hogy a Fidesz 2010-ben szisztematikusan leépítette a demokráciát Magyarországon. Példaként hozta a többi között, hogy az Állami Számvevőszék élén is egy volt fideszes képviselő ül.

Sorolta azokat az eseteket is, amelyek során szerinte törvénysértést követtel el hivatalok a pártjával szemben. Orbán Viktor szerinte "kommunistából indult és kommunista marad mostanra is". Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda a plakátüggyel kapcsolatban azt javasolta a jobbiknak: tartsák be a törvényeket, ahogy...