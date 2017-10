Gulyás Gergely: a baloldal hét év után is Gyurcsány fogságában él

Gulyás Gergely szavai szerint Gyurcsány Ferenc az, aki legfontosabb mozgásokat uralja, "aki ezeknek a folyamatoknak a győztese", és "ma már egyértelmű": azt, hogy a baloldalon mi történik, ő határozza meg.Úgy fogalmazott: a korábbi kormányfő "egyszer már bizonyította, hogy teljesen alkalmatlan az ország kormányzására, és a rendszerváltozás utáni időszaknak a legsikertelenebb, legbotrányosabb és legkorruptabb kormányzása fűződik a nevéhez".Ezért aggasztó, hogy a magyar baloldal hét év után is "Gyurcsány fogságában él" - mondta a Fidesz frakcióvezetője, megjegyezve, egyetért azzal az állítással, hogy "úgy tűnik, (...) a Demokratikus Koalíció lassan felfalja a Magyar Szocialista Pártot".Azt mondta: Gyurcsány Ferenc először "erkölcsileg és anyagilag tette tönkre" az MSZP-t, utána kilépett onnan, majd most politikailag is tönkreteheti.A Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter esetleges távozásáról meggjelent sajtóinformációval kapcsolatban Gulyás Gergely kijelentette, a választás előtt semmilyen találgatásnak nincs értelme."Egyet tudunk mondani, hogy ha nekünk sikerül a bizalmat megszerezni, akkor is mindenki a Fideszben feladatra jelentkezik és nem tisztségre" - közölte Gulyás Gergely..