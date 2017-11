Gulyás Gergely: Közép-Európára nézve a legfenyegetőbb a betelepítési kvóta

Forrás: MTI

A politikus a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában elmondta, ez nemcsak Magyarország, de minden más ország számára is fenyegetést jelent, amelyik elutasítja a bevándorlást.Gulyás Gergely a LIBE-bizottság jelentésével kapcsolatos csütörtöki szavazásról azt mondta, a néppárti frakció jelentős része is megszavazta azt, és a magyar "balliberális ellenzék" egyik EP-képviselője sem ellenezte. Ez szerinte elég nagy felelőtlenség, amikor a magyarok 80-90 százaléka ellenzi a bevándorlást.A tagállami kormányokban messze nincs akkora támogatottsága az ügynek, mint az Európai Parlamentben, ezért kell közvetlen támogatást is felmutatnia magyar kormánynak, ezt biztosítja a nemzeti konzultáció - tette hozzá.A parlament "Soros-konzultációs ívet töltött ki" a bevándorlást támogató nyilatkozattal - fogalmazott a politikus. Hozzáfűzte, az EP részvételének örülnek a konzultációban, de még jobban örülnének, ha a magyar emberek minél többen részt vennének ebben, és a parlamentinél "sokkal normálisabb" véleményt fogalmaznak meg.Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy az EP-nek torz a felfogása akkor, amikor szolidaritásra kéri az országokat a bevándorlással kapcsolatban, mivel olyanokkal szemben kéri ezt, akik nem tartják be a szabályokat és illegálisan lépnek az unió területére. Közölte továbbá: a kerítés maga a szolidaritás, mert ezzel "megkímélik" a Nyugatot azoktól a bevándorlóktól, akik Magyarországon keresztül feléjük tartanának.