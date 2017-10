Gulyás Márton a sportszeletes csávó

Szerző: Jász

Gyorsan beleharapott a Sportszeletbe - hiszen arról szólt a reklám, hogy milyen sok energiát ad a csoki-, odarohant és addig tolta a kocsit, amíg az tényleg lezuhant a szakadékba.Ez a kedves kis történet jutott eszembe Gulyás Mártonról. Annyira igyekszik tolni az ellenzéki pártok szekerét (autóját), hogy nem veszi észre, hogy a szakadék felé halad.Gulyás Márton az ellenzék önjelölt megmentőjeként tűnt fel az elmúlt időszakban. Öt hónappal az országgyűlési választások előtt, görcsösen szeretné megreformálni a választási rendszert. Előzetes egyeztetések nélkül, rendre összehívja a pártokat, legutóbb november 18-ra hirdetett egy közös ellenzéki választási nagygyűlést.Csak azt nem veszi észre, hogy egyrészt a téma a lőtéri kutyát sem érdekli, másrészt az október 23-i meghiúsult rendezvényhez hasonló próbálkozások csak ártanak az ellenzéknek. Azt a Fidesz által is sugallni kívánt képet tartja napirenden, hogy az ellenzék csak marakodni, veszekedni képes.Azt is világosan látni kell, hogy az emberek nem értik pontosan, hogy mi a baj a Fidesz által létrehozott rendszerrel, ezáltal nem is alkalmas arra, hogy mobilizálja a szavazókat.Akadnak azonban olyan témák garmadával, amelyek mentén sokkal hatékonyabban eljuthatna az ellenzék a Fidesszel szembeni közös fellépésig. De ehhez párbeszédre, előzetes egyeztetésekre van szükség.Ne felejtsük el, ha a sporszeletes csávó is megkérdezte volna, hogy miben segíthet, a kocsi még mindig épségben lenne...