Gyanúsítottként hallgattak ki több ORÖ-s képviselőt

Forrás: RomNet

Az úgynevezett Mentorprogram részeként megyei irodákat működtetett ORÖ-s képviselők közül hétfőn hetet hallgattak ki gyanúsítottként, és keddre szintén több képviselőt gyanúsítottként idéztek be.Korábban több megyében egyszerre tartottak házkutatást az adónyomozók az ORÖ volt megyei irodában, amelyeknek többsége a képviselők saját lakásán működött. A havi 450 ezer forintos költséggel szabálytalanul működtetett, és azóta már bezárt irodákban iratlefoglalásokat tartottak.A Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói október elején reggel 8 óra körül szinte egyszerre jelentek meg azokon a lakcímeken, amelyeken 2016 februárjától, Hegedüs István leváltásától kezdően megyei irodák működtek. RomNet információi szerint a már gyanúsítottként kihallgatott ORÖ-s képviselők közül többen a Lungo Drom megyei tisztségviselői is. Telefonon a RomNet-nek kedd délelőtt több ORÖ-s képviselő is megerősítette, hogy gyanúsítotti kihallgatásokról szóló információ hozzájuk is eljutott, és konkrét neveket is említettek. Az egyik képviselő azt mondta, hogy a gyanúsítotti kihallgatások jelenleg is zajlanak.