Gyertek velünk, szabadítsuk fel Magyarországot!

Deutsch után Németh Szilárd is Jeszenszky Gézát gyalázza

Forrás: MTI / Sztárklikk

Molnár Gyula az Együd Árpád Kulturális Központban rendezett ünnepségen többek között azt mondta: 1956-ban az emberek egyetértettek abban, hogy le kell győzni a diktatúrát, a félelmet. "Szinte hihetetlen, hogy 61 évvel később újra szabad levegőért, demokráciáért, sajtószabadságért és nyugatos országért kell küzdenie a magyaroknak" - tette hozzá.A pártelnök felidézte: a "Gyertek velünk!" üzenete 61 éve forradalmat csinált az utcán az akkori elnyomással szemben. "Ma "egyesek ki akarják sajátítani az országot, azt hirdetik, hogy aki nincs velük, az ellenük van" - fogalmazott.Az ellenzéki párt elnöke beszélt arról, hogy Nagy Imre akkori miniszterelnök nemet mondott a zsarnokságra és ezzel nemcsak a nemzetnek hozott dicsőséget, hanem megmentette a baloldal becsületét is. Nagyszerű helytállásával megmutatta, hogy az igazi baloldaliságnak semmi köze ahhoz az eltorzult rendszerhez, amely névlegesen baloldali volt, de más elvek alapján működött - fűzte hozzá. Ma már ott tartunk, hogy Nagy Imrét nem szívesen foglalják bele a jobboldali tablókba, a jobboldal nem akarja ismerni a nemzetért mártíromságot vállaló kommunista politikust - jegyezte meg.Mi magyar szocialisták bátran kijelentjük, hogy Nagy Imre a 20. századi demokratikus baloldal hőse volt - mondta, megjegyezve, hogy az MSZP alakuló kongresszusa elhatárolta magát a korábbi bűnöktől és maradéktalanul felvállalta a köztársaság eszményét. "Innen üzenem mindenkinek, hogy nekünk az ünnep nem idézőjellel, hanem csupa nagybetűvel van" - jelentette ki.A baloldali párt megemlékezésén felszólalt Hiller István választmányi elnök is, aki a többi közt azt mondta: 2018-ban a szocialisták nemcsak kormányváltást akarnak, hanem a negyedik köztársaságot is, amit együtt fognak kikiáltani bal- és jobboldali demokraták.A megemlékezés résztvevői megkoszorúzták a kaposvári születésű Nagy Imrének a róla elnevezett téren álló szobrát.