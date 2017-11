Gyurcsány: az emberek gyanítják a választási csalást

...

Forrás: Hír TV / Sztárklikk

"Úgy tűnik, szenvedélyesen bántja az emberek igazságérzetét, ami most történik, mi pedig ezt egy jó pillanatban vettük észre" - tette hozzá a DK elnöke, aki szerint a kampány célja egyrészt az, hogy a kormány meghallja az emberek hangját. "Most meghallotta, ahogy pörölnek velünk, és amilyen stílusban, ez a cél közel van a megvalósuláshoz" - mondta Gyurcsány. Hozzátette, emellett az is a cél, hogy a DK kapcsolatba lépjen a választókkal, sokan mondják, hogy nem szoktak ilyeneket aláírni, és "a DK-nak sem szokott aláírni", de aki hozzájárul, azokkal a kapcsolatot tartani fogják.Ugyanakkor ez nem csak adatbázis-bővítés Gyurcsány szerint. A határon túliak szavazati joga kapcsán azonban a pártelnök úgy látta, felébredt a szenvedély a magyarokban: "emögött valahol kihallják a csalásnak a lehetőségét", azt pedig már a Nemzeti Választási Iroda is megállapította, hogy ahogyan Erdélyben biztatják regisztrációra a szavazókat, az már felveti a választási csalás lehetőségét - sorolta.Arra a felvetésre, hogy a kampány a határon túliak ellen uszíthatja az embereket, Gyurcsány azt mondta, ő épp ellenkezőleg gondolja, "ha ilyen mély igazságtalanság van a rendszerben, akkor ez voltaképpen nemzetegyesítés, a mai rendszer fordítja szemben a magyart a magyarral" - mondta, majd megjegyezte: 2014-ben pont a határon túliak szavazataival lett meg a kétharmada a Fidesznek.A felmérésekből is kiderült: a választók nem értenek egyet azzal, hogy a határon túliak is beleszólhatnak Magyarország belügyeibe, "persze, legyen véleményük, nem vitatjuk, de hadd döntsük el mi, mi élünk itt". Gyurcsány kifejtette: a szavazati jogot nem a parlamenti pártok, hanem a Fidesz egyoldalúan kialakított választási törvénye adta meg a határon túliaknak, ez egy "bevallottan azt szolgáló adomány, hogy a Fideszkiterjeszthesse hatalmát".