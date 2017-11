Forrás: MTI / Sztárklikk

A kormánypárt arra reagált, hogy Varju László, a DK alelnöke szerdán azt mondta: arra szólítják fel a Fideszt, hogy kérjen bocsánatot a nyugdíjasoktól, szerintük ugyanis átverték a nyugdíjasokat.Közölte: pár hete a sajtóban sorra jelentek meg a beszámolók arról, hogy a kormány nem vagy nem annyival emelte a nyugdíjakat, mint korábban ígérte.A Fidesz erre azt írta: "Gyurcsány Ferenc még most is átveri a nyugdíjasokat: az általa pénzelt Czeglédy-bűnszervezet többek között nyugdíjasok átverésével nyúlt le pénzeket, a DK elnöke mégsem a nyugdíjasok, hanem Czeglédy mellé állt".Kiemelték: a nyugdíjasok ma biztosak lehetnek abban, hogy az Orbán-kormány megőrzi a nyugdíjak értékét, ebben a hónapban megérkezett a nyugdíjkiegészítés, sőt Magyarország történetében először nyugdíjprémium is érkezik, amelynek összegét törvény rögzíti, és már zajlik a 10 ezer forint értékű Erzsébet-utalványok kézbesítése is.A kormány a Gyurcsány-Czeglédy ügyben becsapott nyugdíjasok kárrendezéséről is gondoskodik - tették hozzá.