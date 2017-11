Gyurcsány kimondta: nem akar közös listát az MSZP-vel

Forrás: Népszava / Sztárklikk

Sokszor elmondtam, hogy a remélt győzelem esetén sem kívánok kormányon működni, nem kívánom nehezíteni a jövendő demokratikus kormány miniszterelnökének a dolgát - fogalmazott Gyurcsány Ferenc, hangsúlyozva, hogy meglátása szerint a Demokratikus Koalíciónak növekvő politikai befolyása van.Beszélt arról is: a DK-ban egyre erősebb az az álláspont, amely nem akar közös listát az MSZP-vel, és ezt már többször jelezték a szocialista pártnak is. Hozzátette, hogy nem ismer egyetlen demokratikus ellenzéki pártot sem, amely az MSZP-vel közös listán szeretne indulni.Gyurcsány Ferenc elmondta: programjuk összefoglaló üzenete az, hogy összehozzák Magyarországot. Megfogalmazása szerint ez arról szól, hogy annak, aki kormányozni akar, muszáj megbecsülnie Magyarország elég vékony, de létező középosztálybeli teljesítményét is, a polgárosodás eredményét is.