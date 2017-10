"Gyurcsány még a meddősséget is üzleti haszonszerzésre használja"

Forrás: MTI / Sztárklikk

A nagyobbik kormánypárt közleményében Ráczné Földi Judit DK-elnökségi tag nyilatkozatára reagált, aki szerint a kormány és a Fidesz ismét átveri a meddő párokat, mert a lombikbébiprogramról szóló kormányhatározat szerint a többlettámogatásból megvalósuló hatezer lombikbébi-kezelést kizárólag az állami tulajdonban lévő intézetek végezhetik.A Fidesz azt írta: szomorú, hogy Gyurcsány még a meddőséget is politikai csatározásra használja, miközben a Gyurcsány-kormány segítség nélkül hagyta a meddőséggel küzdő párokat, és őket is üzleti haszonszerzésre akarja használni, ahogy általában az egészségügyet.Közölték: a polgári kormány szeretne minden segítséget megadni a meddőséggel küzdő pároknak a gyermekáldáshoz, ezért kibővítik a tb által finanszírozott lombikprogram-eljárások számát, növelik a gyógyszertámogatást, és több kórházban is lesz ilyen célú fejlesztés.Úgy fogalmaztak: "szeretnénk, ha nemcsak drága magánkezeléseken, hanem az állami egészségügyben is lehetőség lenne az ilyen segítségre. Bízunk benne, hogy a kormány által a közelmúltban bejelentett pozitív változásokkal egye több gyermekváró párból lesz boldog édesanya és édesapa".