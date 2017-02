Gyurcsány: Orbán nyilvánvalóan lopta a vagyonát

Munkából sosem elég - Tállai most már újságot is szerkeszt

Szerző: Gyurcsány Ferenc

Ha valaki, én mondhatom, hiszen évek óta látják vagyonbevallásomból, miképpen most is, hogy politikai életem előtti sikeres üzleti tevékenységemnek milyen eredménye van. Nem loptam, hanem dolgoztam, a miniszterelnöki fizetésemet mindig jótékony célokra ajánlottam fel. Orbán pedig, aki politikán kívül soha egy percet nem dolgozott, nyilvánvalóan lopott, csalt és most hazudik.Tavaly eladtam mindenemet, befizetem adóját a magyar költségvetésbe, már ezzel többet tettem a hazámért, mint Orbán bármikor.Nem az a baj, ha valaki gazdag. Az a baj, ha valaki politikusi élete alatt válik gazdaggá, még nagyobb baj, hogyha ez a magyar miniszterelnök.Van az erkölcstelenségnek olyan mélysége, ami alá még nem süllyedt le Orbán Viktor?Imádkozzon, hogy ne derüljön ki gazemberségének sokasága, mert súlyos árat fog fizetni. Ebben nem lesz nemzeti kiegyezés.