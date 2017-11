"Gyurcsányék emelték a gyógyszerek árát"

Forrás: MTI / Sztárklikk

Oláh Lajos a DK-ban politizáló független képviselő közölte: pártja azt ígéri, hogy kormányra kerülve emeli majd a gyógyszertámogatásokat."Az a Gyurcsány beszél a gyógyszerek áráról, aki kormányzása alatt még a patikák működtetését is alárendelte a külföldi érdekeknek, és hagyta, hogy azok üzleteljenek a betegeken" - fogalmazott a Fidesz.A patikaliberalizációval válságba sodorták a patikusokat, és jelentősen drágították a gyógyszereket; 2010-re csaknem hatszáz vidéki kis gyógyszertár került csődhelyzetbe, a betegek ellátásán 600 milliárd forintot spóroltak - folytatták.Hangsúlyozták: a Fidesz kormányzása óta lényegesen csökkent a gyógyszerek ára, mert a gyógyszer-kereskedelemben is a nemzeti érdekeket és a betegek szempontjait érvényesítették. Az egészségügyre nem kevesebb, hanem jóval több pénzt fordítanak, mint a baloldal.A 2018-as költségvetés 546 milliárd forinttal többet biztosít egészségügyre, mint a baloldal által utoljára benyújtott 2010-es költségvetés. A daganatos betegek ellátására fordított összegek is jelentősen emelkedtek, országszerte újulnak meg a kórházak, rendelők, új orvosi eszközök érkeznek, és javulnak a betegellátás feltételei - olvasható a közleményben.