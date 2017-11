"Mégis minden ellenzéki párt azt hangoztatja, kivel nem fogna össze. Ez azt jelenti, hogy nem akarnak választást nyerni. Akkor viszont ne hazudjanak, ne mondják azt, hogy le fogják váltani a Fideszt. Vallják be őszintén, hogy elbújnak a felelősség elől. Olyan nincs, hogy a kecske is jóllakik, meg a káposzta is megmarad. Vagy a kecske, vagy a káposzta."

"Mindenki azzal jön, hogy az antiszemitáktól védi az országot meg az ellenzéket. Uramisten, én vagyok a holokauszt-túlélő, és nem ők! Ezzel a tapasztalattal a hátam mögött mondom, hogy ha nincs együttműködés a Jobbikkal, akkor a Fidesz fog hatalmon maradni. Ha a Fidesz hatalmon marad, az tragédia Magyarországnak. Nem egy bonyolult ügy ez."

Forrás: Magyar Narancs

Heller Ágnes szerint alapvető kérdés, hogy melyik párt akar egyáltalán választást nyerni. Neki úgy tűnik, a Fideszen kívül egyik sem. Mindenki pontosan tudja - ha máshonnan nem, hát Tóth Zoltán választási szakértő véleményéből -, mi a győzelem, vagy legalább a fideszes kétharmad megakadályozásának feltétele: két ellenzéki listánál több nem lehet, és mind a 106 egyéni választókerületben egy ellenzéki jelöltnek kell indulnia a fideszessel szemben.Ahogy most áll a helyzet, abból Heller Ágnes arra következtet, hogy eszükben sincs megnyerni ezt a választást. Szerinte a realitásokat kell számba venni: a Jobbik is egy ellenzéki párt, és a Jobbik nélkül lehetetlen legyőzni a Fideszt.