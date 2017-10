"Ha egyszer én lennék a miniszterelnök, nagyon rába.nátok"

Szerző: Konok Péter

Lepusztult kórházak, széteső oktatás, éhező gyerekek? Elől szerepelnének a listámon.Szegénység Kizsákmányolás? Lenne mit elvenni a gazdagoktól, hogy megszüntessük.Megújuló energia az orosz reaktorfüggőség helyett? Jöhetne! Duna-part, vagy gátakkal védett luxusapartmanok? Hülyéskedtek?Fák? Parkok? Erdők? Naná! Felszedetném a térköveket, és fákat, füvet ültettetnék.Nácik? Homofóbok? Szexisták? Hát, izé... itt véget érne a toleranciám. Átnevelőtábor, felvilágosítás, retorziók? Nem tudom, még nem gondolkodtam rajta.Vadászat? Betiltanám.Nem jetskizhetne senki a strandolók között. Nem lenne adómentes semmiféle egyház. Lecsukatnám azt, aki prostituálthoz menne. Szarrá adóztatnám a szappanoperákat és a lakodalmas rockot. Lehetetlenné tenném a Kárpátia koncertjeit. Ráküldeném a CÖF-re az adóhivatalomat.A saját képemre formálnám az országot. Nekem tuti tetszene. Nektek lehet, hogy nem. És mit tehetnétek? Én lennék az erősebb.Ne szavazzatok rám. Visszaélnék a hatalmammal.Hogy másra szavaztok-e? Rajtatok áll. Nincs hatalmam, hogy megmondjam. Nem is kellene, ez mellettem szól. Minden más meg ellenem. De más lehet, hogy nálam is szarabb lenne.Akik most vannak, szerintem sokkal szarabbak. Akik jelentkeznek helyettük, szerintem sokkal szarabbak.Én is diktátor lennék. Másmilyen, de az. Mert erről szól a hatalom. Soha nem szólt másról.Várhatok tőletek egy ikszet? Remélem, nem.