Ha én Viktor lennék, most tombolnék...

Szerző: Herczeg Ármin

Az pedig ugye sokkal fontosabb a mikro-, meg a makrogazdaságnál, de még Sorosnál is. Hiszen az mégiscsak az én gyerekem. (Jé, már elkezdtem az ő nyelvén szólni. Legyen is akkor ez egy elképzelt miniszterelnöki monológ innentől kezdve.)Én találtam ki, én raktam össze, én szereztem meg hozzá a pénzt, én adtam a telkemből a stadionhoz, én nyeltem az ellenzéki sajtó kritikáit, én tetettem oda annyi műfüvet, meg nem műt is, én építtettem elé kisvasutat, hogy a vonattal érkezők is megnézhessék a meccseket. Szóval, mindent a seggük alá toltam!Nekik csak annyi (lenne) a feladatuk, hogy focizzanak végre. Ezért már abba is belementem, hogy felejtsük el a saját magunk által kitalált szlogent, amely szerint ez nevelő egyesület, amelyben a magyar (és lehetőleg itt pallérozódó) fiúk játszanak. Annyira elfeledtük, hogy van már ebben a bagázsban horvát, belga, mali meg kameruni játékos is. Majd egyszer a saját nevelésűek is odakerülnek. Vagy nem. Oszt jónapot!De komolyan: ezek után, hogy a francba nem tudták megverni otthon azt a Paksot, amelyik azért nem a bajnokságra törő csapatok egyike? Komolyan, mi a fene kell még ezeknek ahhoz, hogy végre megszolgálják a pénzemet?Na, eddig az elképzelt monológ, folytassuk saját hangunkon. Mert tényleg elég ciki, hogy Magyarország legjobban támogatott csapata (nézzék csak meg, amíg lehet, hogy hány helyről küldik ide a vállalkozók a pénzüket) képtelen odakerülni a legjobbak közé. Őszintén mondom, hogyha tényleg tombol a látottak miatt, akkor megértem a miniszterelnököt. Ő ennél többet már nem tehet ezért a csapatért. (Közbevetés: szerintem ennyit sem tehetett volna, ha ez nem Magyar, hanem mondjuk Németország.)Ez a felcsúti zsoldoshadsereg hétről-hétre csak égeti a gazdát, aki talán már rájött, hogy néha egyszerűbb egy országot irányítani, mint egy NB I-es focicsapatot. Hát ez van...