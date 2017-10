Ha Szijjártó sikerrel jár, mindannyian szívhatunk

Arra kérjük, járjon közben barátainál annak érdekében, hogy az ENSZ végre meghaladhassa elavult drogpolitikáját. Az elmúlt időszak is igazolta az ENSZ szakmai álláspontját, a tiltások és szigorú büntetések drogpolitikája megbukott. Hatására nem csökkent a drogfogyasztás, ellenben nőtt a bűncselekmények száma.

Forrás: MTI-OS

Sermer Ádám, a LiFT elnöke a külügyminiszternek küldött levelében felhívja a figyelmet arra, hogy az ENSZ szakmai állásfoglalásának megfelelően, tagállamainak többségében a szigorú büntetésen alapuló drogpolitika helyett ma már a megelőzésben és a szabályozott engedélyezésben látják a megoldást.Többek között Oroszország és Fülöp-szigetek ellenkezése miatt viszont nem sikerült eddig az ENSZ-tagállamoknak a tiltott kábítószerek listájáról levennie a kannabiszt. A szervezet szerint Magyarországon a legóvatosabb becslések szerint legalább egymillió ember látja ennek kárát, legalább ennyi magyar ember füvezett már bevallottan életében, és ennél is több- legalább másfél millió ember már most is legalizálna.Az ő képviseletükben arra kérik Szijjártó Pétert, vesse latba kiváló nemzetközi kapcsolatait. Itt az ideje, hogy a keleti nyitásnak, a kormány oroszbarát politikájának, Szijjártó Péter Fülöp-szigeteki látogatásának végre valódi hasznát vegyük. Arra kérjük a magyar külügyminisztert, legyen a kannabisz nemzetközi lobbistája.- zárul a közlemény.