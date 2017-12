Habony parancsára hülyülnek meg a fideszes polgármesterek?

Páva Zsolt (képünkön) az interjúban a Soros György által pénzelt pécsi alapítvány kapcsán is kifejtette véleményét.- A bevándorlási hullám három éve érte el Európát s vele Magyarországot, ami mind a mai napig rengeteg kockázatot hordoz - fogalmazott a politikus. - Az Európa Unió prominensei támogatják, Magyarország elutasítja a migránsok befogadását. S ekkor egyszer csak felbukkan Soros György, aki megmondja nekünk és a nemzetközi közösségnek, hogy mit kell tennünk. Nem is értem, hogy egy, az Egyesült Állomokban élő nyugdíjas bácsi miért avatkozik bele a milliárdjaival a magyar választási küzdelembe, s miért bratyiznak vele az unió vezetői - idézi a polgármestert a bama.hu Páva Zsolt hozzátette, egyáltalán nem tartja örömteli fejleménynek, hogy Soros 130 millió forinttal támogat egy pécsi alapítványt is. Szerinte nyilvánvaló, hogy ezzel a helyi választásba is be kíván avatkozni a milliárdos. Úgy vélte, a milliói segítségével egy olyan központ jön létre Pécsett, ahol a Soros-terv megvalósításáért dolgoznak.- Mindebből nem kérünk. A jövő héten esedékes közgyűlésen a képviselők elé kerül majd egy nyilatkozat, amelynek elfogadásával kifejezzük a tiltakozásunkat Soros György helyi ügyekbe való beavatkozása miatt, s a pécsi polgárokat is arra kérem, határozottan utasítsák el ezt - zárta gondolatait Pécs polgármestere. 444 szerint Az emberség erejével elnevezésű alapítvány a dunántúli régió civilszférájának megerősítésére kapott pénzt.A 444 ugyancsak megírta, hogy közben Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere a TV2-n sorosozott egy jót. A hírportál szerint úgy tűnik, a kormányzati kommunikáció legújabb iránya ez, hogy vidéki polgármesterek kezdenek aggódni, hogy a 87 éves milliárdos majd bizonyára épp az ő településük választását akarja majd befolyásolni.