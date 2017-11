Hahó! Be vagyok drogozva és Soros Györgynek képzelem magam!

Szerző: Márkus

Még happy enddel is végződhet annak a bolti árufeltöltő férfinak a története, aki valamilyen tudatmódosító szer hatására a CBA-t reklámozó Kasszás Erzsinek képzelte magát. Az úriember komplett performanszot mutatott be az üzlet közepén, énekelt és táncolt, az arra járó vásárlók megdöbbenésére.A legújabb hír az, hogy a CBA munkát ajánl neki, egy feltételük van, ígérje meg, hogy nem fog többé drogozni.Bevallom, ezt olvasva a magyar leleményesség azonnal megmozdult bennem. Ha neki sikerült a tizenöt perc hírnév és ráadásul még munkát is kapott érte cserébe, akkor ez nálam miért ne működne?Igaz, a Kasszás Erzsi szövegét nem tudom, de a Gazdálkodj okosan! játék közben szerzett tapasztalataimat felhasználva úgy érzem, remek Soros György lehetnék. Látványosan adnék-vennék- spekulálnék, migránsokat telepítenék és teleragasztanám az arcommal az országot. És ha majd Gyuri bácsi felfigyel rám, némi vonakodást színlelve elfogadnám a felajánlott bankár állást.A gondtalan jövőm megér egy szippantást.