Hamarosan ismét megkeresi a kormány a nyugdíjasokat

a túrázók után pedig a gazdákat és a nyugdíjasokat is megkeresi az elmúlt évek eredményeit bemutató tájékoztatással.

Forrás: MTI

Nyitrai Zsolt közölte, hogy a természetjárás fejlesztéseit bemutató tájékoztató füzet többek között a turistaházakban és a természetjáráshoz kapcsolódó rendezvényeken lesz megtalálható a következő hónapokban.Hozzátette, hogy a kormány jövőre megújítja a stratégiai együttműködést a Magyar Természetjáró Szövetséggel,Garancsi István, a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) elnöke az eddig elért eredmények közül kiemelte a Kékkör felújítását az erdőgazdaságok és a nemzeti parkok segítségével. Hozzátette: a több mint 2500 kilométeres túraútvonal hibáit folyamatosan felmérik és kijavítják, ezen túl kilátók és turistaházak korszerűsítésében is részt vesznek és hátrányos helyzetű településeket is bekapcsolnak a turistaforgalomba. Az MTSZ vezetője közölte, hogy a természetjárás infrastrukturális hiányait a következő években feltérképezik és pótolják.Garancsi István fontosnak nevezte, hogy a természetjárást a virtuális világban felnövő korosztály is megismerje és megkedvelje, ezáltal pedig minél több időt töltsön a szabadban.Révész Máriusz kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelős kormánybiztos kiemelte a túrázás szerepét az egészséges életmódban és az ország megismerésében, ezért a természetjárás népszerűsítését kérte. Különösen fontosnak nevezte, hogy a felnövő nemzedék ne csak virtuális kalandokkal, hanem a természetben valódi élményekkel is gazdagodjon.