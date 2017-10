Hányástócsa és használt óvszer a játszótéren

Forrás: baon.hu

Gyakran hontalanok, részegek, drogosok pihenőhelye is Kecskeméten a Gyenes téri játszótér - olvasható abban a levélben, amelyet ötven aláírással juttattak el a település polgármesteréhez.Mint írják, rendszeresen megrongálják a játszóeszközöket, a szemetelés pedig mindennapos. Találtak, láttak már használt óvszert és fecskendőt, kerülgethetik a hányástócsákat, és erős a gyanújuk, hogy az egyik mászókatoronyban emberi fekália volt szétkenve.A cigarettacsikkeken már meg sem lepődnek, az viszont nagyon felbosszantja a szülőket, hogy gyerekeik testi épségét üvegcserepek is veszélyeztetik. A baon.hu -t is megkereső aláírók több fotót is bemutattak a szerkesztőségben a szétdobált szemétről, hányástócsákról, és a szerintük drogot használó fiatalokról, akik a mászókán-hintán ülnek-fekszenek, teljes kábulatban.A levélírók célszerűnek tartanák, ha a játszótér végig körbe lenne kerítve, ami valamennyire távol tartaná a rongálókat, hajléktalanokat, megakadályozná, hogy a kerékpárosok behajtsanak a játszótérre, és azt is, hogy a kisgyerekek elszaladjanak, elmotorozzanak.A szülők térfigyelő kamera felszerelését is üdvözölnék, hátha ez visszatartó erővel bírna, vagy segítené a rongálók elkapását.