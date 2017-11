Három fideszes mandátumot jelenthetnek a határon túli szavazatok

"Egy percre tegyük félre a tartalmi kérdést, és foglalkozzunk a választási csalás problémájával: ha Magyarországon valaki házhoz kéri a szavazó urnát, akkor ketten jönnek ki a szavazókörből, hogy ellenőrizzék, nincs-e csalás, kényszerítés stb.



Ez pont olyan, mintha az előző választás óta egy Kecskemét méretű város nőtt volna ki a földből - az ország nyolcadik legnagyobb települése, tele Fidesz-KDNP-szavazóval.Az előző választáson a határon túliak szavazata egy mandátumot jelentett a Fidesznek - ezzel meg is lett a kétharmad -, a mostani adatok alapján, akár 3-4 képviselői helyet is hozhat a kormánypártok konyhájára.Ami a leginkább vérlázító, hogy az Orbán-kormány tagjai talicskával tolják ki az általunk befizetett adóforintokat, hogy lefizetve a kinti politikusokat, Kecsemét nagyságú városokkal azonos mértékű szavazatokat vásároljanak maguknak. Ráadásul ezeket a voksokat úgy csalják el, ahogy akarják, hiszen az ellenzéki pártoknak semmilyen ellenőrzési lehetőségük nincs.Mindeközben a kormány politikája miatt Magyarországról elmenekült emberek sokkal szigorúbb feltételekkel adhatják le a voksaikat. Nem véletlen, hogy ez ellen Gyurcsány is felemelte a szavát és a DK aláírásgyűjtést kezdeményezett az ügyben.Magyar Bálint egyik posztjában tökéletesen összefoglalta a határon túli magyarok szavazati lehetőségeivel kapcsolatos aggályait, amit most változtatás nélkül közlünk: